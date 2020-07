Marotta, amarezza e delusione per sconfitta

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Conte ha iniziato a pensare alla sfida di giovedì. E' molto arrabbiato. La sua critica serve a far capire il personaggio. Con una critica a sé stesso punta ad ottenere di più da tutti'': lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta a Sky Sport il giorno dopo la sconfitta con il Bologna a San Siro. ''Rimane la grande amarezza e delusione di non aver ottenuto i tre punti alla luce di un'ottima prestazione almeno per una parte della gara. Ieri ci siamo dilungati per fare una disamina del momento ed esprimere la nostra amarezza''. (ANSA).