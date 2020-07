Inter: Barella infortunato, out con Verona e Torino

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra per Nicolò Barella. E' questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista dell'Inter questa mattina dopo il risentimento muscolare che lo ha costretto a dare forfait contro il Bologna ieri. Le sue condizioni, scrive il club nerazzurro in una nota, saranno rivalutate la prossima settimana. E' quindi probabile che Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte né contro il Verona giovedì né contro il Torino lunedì prossimo. (ANSA).