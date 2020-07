Incidenti lavoro: grave agricoltore schiacciato da trattore

(ANSA) - PAVIA, 06 LUG - Un agricoltore di 80 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stato schiacciato dal suo trattore.

L'incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Val di Nizza (Pavia), sulle colline dell'Oltrepò Pavese.

La dinamica deve ancora essere chiarita. Sembra che l'anziano fosse al lavoro da solo dietro al trattore, in un tratto in pendenza: il mezzo agricolo si è mosso, travolgendolo. L'80enne è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato con l'elicottero al San Matteo: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia), che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l'incidente.

