Mantova supera Milano per nuovi contagi

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - La provincia di Mantova, dove negli ultimi giorni si sono verificati alcuni focolai, supera quella di Milano per numero di nuovi contagi, che sono 17 (il 4 luglio erano 13) contro i 16 nuovi casi del capoluogo lombardo. Secondo i dati forniti dalla Regione, è in leggero aumento il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, con 98 casi (di cui 43 a seguito di test sierologici e 20 'debolmente positivi') nelle ultime 24 ore (il 4 luglio erano 95) per un totale di 94.396. I tamponi effettuati in 24 ore sono stati 8.772.

In diminuzione, invece, i morti che sono 6 in un giorno (16.697 in totale), mentre il 4 luglio ne erano stati registrati 16. "Continuano ad aumentare i guariti", segnala anche la Regione. Stabile il dato delle terapie intensive (36 i ricoverati). (ANSA).