Cisl,16000 posti Rsa e migliaia attesa

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - In Lombardia, con il blocco degli accessi per il Coronavirus, nelle rsa ci sono 16 mila posti liberi e "migliaia di persone in lista d'attesa": a lanciare l'allarme è Emilio Didonè, segretario generale di FNP CISL della Lombardia spiegando che a tutte le sedi del sindacato arrivano richieste di chiarimento e anche di aiuto.

"Che la giunta regionale temporeggi per una decisione che a ogni persona di buon senso risulta scontata - ha aggiunto - è una condizione inaccettabile, e conferma il senso di inadeguatezza tecnica di certi incarichi".

Secondo i calcoli delle associazioni dei Gestori delle RSA, ci sono all'incirca 16.000 posti liberi nelle strutture della regione, con liste d'attesa che li riempirebbero in poco tempo.

(ANSA).