Carabinieri riportano 50 ex voto rubati

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Sono stati restituiti 50 dipinti ex voto risalenti ai periodo tra il XV e il XX secolo, sottratti dei luoghi di culto in Campania e Basilicata e recuperati dai Carabinieri del Comando Tutela patrimonio Culturale di Monza.Si tratta di tavolette votive, espressione d'arte religiosa popolare, alcune di buona scuola e altre di modesta fattura, trafugate illecitamente dal Duomo di Napoli, da vari Santuari come il Carmine Maggiore, Pompei, Ischia, Materdomini, Tolve in Basilicata, tutti ritenuti significativi del patrimonio storico artistico della Chiesa e della Nazione. "È un bene comune che torna alla comunità - ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli - Queste tavolette, per quanto espressione di devozione delle persone, sono un bene che è per tutta la comunità".

"Alcuna di esse - ha sottolineato - hanno un valore non solo religioso ma anche artistico enorme. Averle restituite è un gesto che fa onore all'impegno dei carabinieri tutela e patrimonio culturale".