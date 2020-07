Bergamo e Brescia capitali cultura 2023

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Bergamo e Brescia saranno capitali italiane della Cultura per l'anno 2023. Lo prevede un emendamento al decreto Rilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

"È un riconoscimento importante per due città ricche di storia e cultura, duramente colpite dalla pandemia" - scrive su Fb il viceministro all'Economia, Antonio Misiani - Da oggi, lavoreremo tutti insieme, bergamaschi e bresciani, per rendere questo progetto una bellissima occasione di rilancio per le due città".

(ANSA)