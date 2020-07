Installazione neon illumina Bergamo Alta

(ANSA) - BERGAMO, 03 LUG - Verrà accesa stasera l'installazione che illuminerà piazza Mercato delle Scarpe, a Bergamo Alta, durante tutta l'estate. Si tratta di un progetto dell'artista Edoardo De Cobelli, promosso dall'associazione Volta in collaborazione con il Comune di Bergamo. Rimarrà accesa sullo sfondo scuro dell'ex cisterna di giorno e di sera, visibile per chi arriva in Città Alta dalla funicolare.

"La scritta, allestita negli spazi della cisterna del XIII secolo - spiega l'assessore alla Cultura, Nadia Ghisalberti -, riprende l'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia, il numero 139 del XXXIV canto: 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'. Un messaggio per la città che, dopo mesi lunghi e difficili, riprende fiducia nella possibilità di ripartire. Il cielo notturno che si apre a Dante e a Virgilio, dopo il travagliato percorso attraversato per raggiungerlo, è infatti presagio del nuovo cammino di luce e di speranza che accompagna il seguito del viaggio". (ANSA).