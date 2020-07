Incidenti in montagna, anziano morto

(ANSA) - SONDRIO, 3 LUG - Il corpo di un uomo di 72 anni è stato trovato nelle montagne della Valchiavenna. A dare l'allarme , stamattina intorno alle 9, è stato un escursionista quando ai piedi di una cresta, in località Avede' lungo il sentiero A6, in territorio comunale di Novate Mezzola (Sondrio), ha trovato il cadavere di Adelio Pinoli di Novate Mezzola (Sondrio).

L'equipe dei soccorritori intervenuta sul luogo del rinvenimento ha chiesto l'arrivo del medico legale perché il decesso, con ogni probabilità, risaliva a qualche tempo prima del ritrovamento del corpo senza vita. Il comandante del Sagf della Guardia di finanza di Madesimo, Alessia Guanella, ha fatto poi disporre il trasferimento a valle della salma, Adelio Pinoli, 72 anni, di Novate Mezzola (Sondrio), per il successivo trasporto all'obitorio dell'ospedale di Chiavenna, a disposizione della Procura di Sondrio che, nelle prossime ore, deciderà se ordinare l'autopsia o accontentarsi della semplice ricognizione cadaverica. (ANSA)