In Lombardia 115 contagi, 51,5% d'Italia

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Con 9.758 tamponi eseguiti in un giorno, sono 115 i casi risultati positivi al Coronavirus in Lombardia (di questi 35 a seguito di test sierologici e 34 'debolmente positivi'), 94.203 in totale. Si tratta del 51,5% del totale in Italia. E' invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (41) e negli altri reparti (241) mentre sono 4 i morti, per un totale di 16.675. Per quanto riguarda i positivi, 24 sono stati registrati a Milano (la metà in città), 22 a Bergamo e 15 a Brescia. (ANSA).