Ricoveri Covid sotto 300, 21 deceduti

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - Con 9.440 tamponi effettuati, sono 98 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, per un totale di 94.088 casi. Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (41) e in diminuzione quelli negli altri reparti (241, quindi 36 meno di ieri), per un totale che scende sotto quota 300. Sono invece 21 i decessi, in aumento rispetto agli ultimi giorni, per un totale complessivo di 16.671. Fra i positivi, 28 sono stati registrati a Milano (di cui 17 in città), 23 a Bergamo e nove a Brescia. "Per quanto riguarda i decessi, che purtroppo oggi sono 21, va sempre sottolineato - ha osservato l'assessore al Welfare Giulio Galler - che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati".