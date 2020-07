Pallavolo:Milano gioca a 'indovina chi' per annunciare Patry

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Una partita a 'Indovina Chi' per annunciare il nuovo acquisto. E' la simpatica iniziativa dell'Allianz Powervolley Milano che ufficializza l'arrivo di Jean Patry, ultimo volto rimasto in piedi nel gioco che ha segnato un'era negli anni '80 nel video pubblicato sui social.

L'opposto francese classe 1996, mvp del torneo di qualificazione olimpica a Berlino, arriva da Cisterna di Latina e prenderà il posto di Nimir, passato a Trento.

"Sono molto felice di unirmi a questa squadra - le prime parole di Patry - ed è per me un grande onore poter far parte di una società come Milano, una delle migliori squadre in Italia. È certamente un momento insolito quello che stiamo vivendo, ma sono certo che lavoreremo sodo in modo da poter disputare un'ottima stagione. Sono molto eccitato e impaziente". Molto soddisfatto anche coach Piazza: "Si tratta di un atleta interessante che personalmente seguivo da un paio di anni. E' un ragazzo molto continuo e capace di chiudere palle nei momenti importanti. Una delle sue caratteristiche è la sua capacità di adattarsi al gioco di squadra. Cercheremo di integrarlo nel migliore dei modi e siamo certi che ci aiuterà molto in questa stagione".