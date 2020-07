Lombardia: martedì in Aula celebrazioni per 50 anni Regione

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Si terranno martedì nell'Aula consiliare di Palazzo Pirelli le celebrazioni per il 50esimo anniversario dalla nascita della Regione Lombardia. Alla cerimonia, alla quale sono stati invitati tutti gli ex presidenti del Consiglio regionale, interverrà anche Piero Bassetti, nel 1970 eletto primo presidente della Regione.

Previsti anche i discorsi del governatore Attilio Fontana e del presidente dell'Assemblea Lombarda Alessandro Fermi. Poco prima dell'inizio dell'evento, alle 10, saranno inaugurati i primi pannelli di una mostra storica la cui completa esposizione e apertura al pubblico sono in calendario per il mese di ottobre.

