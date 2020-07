Grana Padano, Zaghini presidente Consorzio

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - E' il mantovano Renato Zaghini il nuovo presidente del Consorzio Tutela Grana Padano. Succede dopo 21 anni di presidenza a Nicola Cesare Baldrighi. "Sono molto onorato della fiducia che il Consiglio mi ha concesso, mi impegnerò insieme al nuovo consiglio di amministrazione per far sì che la filiera del formaggio DOP più consumato al mondo continui a rappresentare l'eccellenza del made in Italy", afferma il neo presidente, per 21 anni presidente del Caseificio Europeo Società Agricola Cooperativa di Bagnolo San Vito (Mn) e per 17 anni tesoriere del Consorzio Grana Padano.

"In un momento in cui il mondo sta vivendo la più grande crisi dalla fine della seconda guerra mondiale, la filiera del Grana Padano ha continuato a funzionare durante la pandemia da Covid-19 ma deve fare i conti con pesanti difficoltà su vari fronti, in una situazione economica piena di incognite", aggiunge Zaghini, che annuncia una "gestione collegiale". "Dal nostro agire - conclude - non dipende solo la sorte delle nostre aziende e dei nostri soci ma l'intero sistema lattiero caseario italiano". (ANSA).