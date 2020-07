Calcio: ufficiale, Hakimi nuovo giocatore dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Ora è ufficiale: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, secondo quanto reso noto dalla società con un comunicato sul sito.

Reduce da due stagioni in prestito al Borussia Dortmund, Hakimi arriva dal Real Madrid in una operazione da circa 40 milioni di euro più bonus. (ANSA).