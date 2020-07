Calcio: Ceferin, programma HatTrick è vitale per lo sviluppo

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Aumenta del 27%, fino a 775.5 milioni di euro, la cifra che la Uefa investirà nel prossimo quadriennio, 2020-24, nella crescita del calcio continentale attraverso HatTrick, il programma di solidarietà e sviluppo finanziato con le somme guadagnate attraverso i campionati europei. Lo annuncia la Uefa, sottolineando che, dopo lo stop per l'emergenza Covid-19, una delle sue prime azioni è stata quella di annunciare un utilizzo più flessibile dei 236.5 milioni di euro destinati al programma HatTrick per fronteggiare le sfide collegate alla crisi sanitaria, per aiutare i campionati in difficoltà. "Il programma HatTrick è una componente vitale del calcio europeo, la sua importanza non è stata mai così chiara come nel periodo della crisi legata al Covid-19 - ha dichiarato il presidente della Uefa Aleksander Ceferin in una nota -.

Togliendo le condizioni per utilizzare i fondi di HatTrick alle nostre federazioni, siamo riusciti a limitare i danni della pandemia in vista della ripresa dei campionati. Ma adesso non dobbiamo restare fermi. Dobbiamo continuare a utilizzare HatTrick per portare avanti il calcio, fornendo più opportunità, migliori infrastrutture e più qualità, e assicurandoci che il calcio europeo resti il più forte possibile". (ANSA).