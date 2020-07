Un festival dedicato alla bici elettrica

- MORBEGNO, 01 LUG - La Valtellina riparte di slancio annunciando il Valtellina Ebike Festival, una manifestazione interamente dedicata alla mountain bike elettrica che si svolgerà a Morbegno (Sondrio) il 19 e 20 settembre prossimo. La presentazione dell'importante evento è avvenuta nell'antico chiostro di Sant'Antonio alla presenza dei sindaci del territorio, del presidente della Cm di Morbegno, Emanuele Nonini, e i responsabili dei Consorzi turistici.

L'evento intende far conoscere agli amanti del ciclo-turismo la Bassa Valtellina, un territorio tra i più spettacolari delle Alpi, caratterizzato da una natura rigogliosa che si espande su promontori, costiere, montagne e valli alpine. Una terra ricca di storia, cultura e tradizioni eno-gastronomiche secolari, come la vite coltivata sui terrazzamenti oggi patrimonio dell'Unesco o la particolare lavorazione del formaggio Bitto.

"Il Valtellina Ebike Festival nasce dalla voglia di sviluppare il cicloturismo nel territorio della Bassa Valtellina e dell'area nord del Lago di Como, che ha un enorme potenziale, ma è oggi conosciuto e frequentato per lo più da appassionati locali", ha affermato Paolo Belli, presidente del comitato promotore della manifestazione.