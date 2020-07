No Corinthians al Monza per Carlos Augusto

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 01 LUG - Fonti vicine al presidente del Corinthians Andrés Sanchez confermano che c'è stata una richiesta del Monza, club neo promosso nella serie B italiana e che appartiene a Silvio Berlusconi, per il 21enne Carlos Augusto, che gioca sia da esterno basso che da difensore centrale. La proposta, di cui hanno discusso il dg del Timao Duílio Monteiro Aves, l'impresario Rafael Brandino e l'emissario del Monza Filippo Antonelli, per ora è stata respinta ma non si esclude che a settembre il club brianzolo si rifaccia avanti.

Nel caso l'affare vada in porto durante la prossima 'finestra' di mercato, il Corinthians si riserverà una percentuale sulla futura rivendita. (ANSA).