Nestlè e Peekaboo lanciano 'Lean Startup Program'

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Sono aperte fino al 31 luglio le iscrizioni al progetto 'Lean Startup Program', nato dalla collaborazione tra Nestlè e il pre-acceleratore di startup Peekaboo. I giovani selezionati avranno la possibilità di sviluppare progetti innovativi. Un percorso di due mesi, nel corso dei quali saranno supportati da professionisti del mondo startup e innovazione e da manager di Nestlè.

"Siamo tutti consapevoli della difficoltà e dell'incertezza del momento - afferma Giacomo Piantoni, direttore Risorse Umane del Gruppo Nestlé in Italia - Il Covid-19 rischia di penalizzare fortemente i giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro e anche diverse startup potrebbero non superare la crisi.

Tuttavia, il Covid-19 stesso ha dimostrato che il digitale rappresenti una risposta concreta per lo sviluppo delle idee e del business".

Al termine del programma i team presenteranno i loro progetti. I tre migliori saranno premiati con 10.000 euro da investire nella propria startup o idea e con l'opportunità di continuare a collaborare con il Gruppo Nestlé per il lancio del proprio progetto. "Con questa iniziativa - continua Piantoni - ci impegniamo, insieme a Peekaboo, a fornire un supporto concreto all'imprenditoria giovanile italiana in linea con gli impegni che portiamo avanti da anni a livello globale e locale.

Nel nostro Paese, attraverso il programma Nestlé Needs YOUth, dal 2014 ad oggi abbiamo assunto più di 1.600 giovani under 30 e abbiamo dato la possibilità a più di 6.000 ragazzi di svolgere un'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in azienda.

Complessivamente sono stati oltre 27mila i giovani italiani coinvolti nelle diverse iniziative del Gruppo". (ANSA).