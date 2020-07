L'Inter è travolgente, Brescia battuto 6-0

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Tre reti nel primo tempo, altrettante nel secondo e l'Inter ha chiuso col sorriso la pratica Brescia.

Partita senza storia a San Siro, come testimonia il risultato finale, dal sapore tennistico. A segno Ashley Young, Sanchez su rigore e D'Ambrosio nei primi 45'; Gagliardini, Eriksen e Candreva nella ripresa. L'Inter consolida così il terzo posto con 64 punti, tiene il passo di Juventus e Lazio, e mantiene le distanze dall'Atalanta, quarta, impegnata domani con il Napoli. Per il Brescia è la 19/a sconfitta in campionato e la retrocessione è sempre più vicina. (ANSA).