In strada ha coltelli e minilanciafiamme

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - E' stato bloccato, a Milano, mentre girava in strada con due grossi coltelli e utilizzava una bomboletta spray come un lanciafiamme servendosi di un accendino. L'uomo, un pregiudicato romeno di 49 anni in evidente stato di agitazione, non ha provocato feriti. I militari del nucleo Radiomobile sono intervenuti alle 22.40 di ieri in via Bovisasca, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di un uomo delirante e minaccioso. Oltre alle due grosse lame da cucina, una delle quali seghettata, il romeno teneva lontani i carabinieri usando il lanciafiamme improvvisato. Ha anche tentato di colpirli con i coltelli. I militari hanno dovuto usare un taser per disarmarlo. Le scosse elettriche lo hanno immobilizzato senza causargli lesioni, come accertato dai paramedici del 118. Il romeno è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. E' stato trasportato in ospedale e trattenuto in osservazione in psichiatria.