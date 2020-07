Conte, per Inter si guarda spesso bicchiere vuoto

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - ''Guardando l'Inter ce ne sono sempre tante di buone indicazioni, poi dipende se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per l'Inter si vuole guardare spesso il bicchiere mezzo vuoto e creare problematiche, ma per me non c'è nessun problema. Ma attacchino me, invece dei giocatori o del club''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Brescia. ''Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che non si è mai fermata - ha aggiunto -. Sono sereno perché so di avere ragazzi professionali, che vogliono bene all'Inter. Lo step da fare è sulla testa, ma non posso rimproverare nulla per il cuore che mettono''. (ANSA).