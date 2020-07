Atm rescinde contratti con ditte coinvolte inchiesta

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - "Le aziende coinvolte" nell'inchiesta "le buttiamo tutte fuori dalle scatole, stiamo rescindendo tutti i contratti in essere, non solo quelli oggetto di indagine, con le aziende coinvolte". E' quanto ha spiegato in commissione consiliare riunita in video conferenza il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, parlando delle azioni messe in atto dalla società dopo il coinvolgimento e l'arresto di due funzionari nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti per gli appalti della metropolitana di Milano.

"Abbiamo dato mandato agli avvocati di avviare un'azione legale nei confronti di tutte queste aziende che con il loro comportamento hanno causato dei danni ad Atm sicuramente reputazionali - ha aggiunto Giana - e verificheremo se ci sono azioni, che vanno oltre la costituzione di parte civile che diamo per scontato nel procedimento". Atm ha poi interpellato l'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione, per chiedere la possibilità di commissariare alcuni contratti "di cui non possiamo privarci subito".

"L 'azienda ha poi "commissariato le unità organizzative, in particolare quella che faceva capo a questo signore", cioè Paolo Bellini, il funzionario arrestato, "e ad altri soggetti coinvolti". L'azienda ha poi chiesto al Politecnico di Milano "una verifica completa - ha concluso Giana - della documentazione tecnica e del capitolato della gara relativa al segnalamento per la linea 2 della metropolitana, l'elemento più rilevante della vicenda". (ANSA).