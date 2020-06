Paquetà, ora non mi vedo di ritorno in Brasile

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Mi danno trasferito in un club ogni giorno diverso. Rispetto molto il club del San Paolo, ma questa notizia non è vera !!! Tutti sanno che il mio cuore è rossonero!! Ora non mi vedo di ritorno in Brasile, ma sarebbe solo per tornare a casa. Un abbraccio a tutti".

Questo il messaggio, accompagnato dall'iconcina di un cuore, che Paquetà ha postato sui social per fare chiarezza sul fatto che per ora non intende tornare a giocare in patria e che comunque lo farebbe solo per il suo amato Flamengo, la squadra in cui è cresciuto e dalla quale lo prelevò il Milan.

Il giocatore ha sentito il bisogno di fare questa precisazione dopo che in Brasile si era sparsa la voce di un suo possibile passaggio al San Paolo nell'ambito della trattativa che il Milan vorrebbe impostare per il mediano 'tricolor' Liziero. (ANSA).