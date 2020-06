In Lombardia 62 positivi, 4 morti Covid

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Con 6.117 tamponi eseguiti sono 62 (di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 'debolmente positivi') i nuovi positivi registrati in Lombardia. Il totale dei contagiati sale dunque a 93.881. In terapia intensiva sono 42 i pazienti ricoverati, uno meno di ieri, e 297 negli altri reparti (-24). I decessi sono stati 4 (con il totale giunto a 16.644. A Milano i positivi sono stati 23, di cui 6 in città, sei anche a Brescia e 5 a Bergamo.