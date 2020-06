Coronavirus: Fontana,già da diversi mesi su territorio

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "Studi sierologici e lettura a posteriori delle cartelle cliniche confermano la presenza del virus sul territorio già da diversi mesi. I medici hanno fatto il loro dovere. I protocolli erano sbagliati". Così su Fb il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Se la dottoressa Malara (il medico che ha scoperto il paziente 1 a Codogno, ndr) non avesse violato i protocolli ministeriali - dice - non avremmo scoperto il virus. Il suo coraggio ci ha concesso di capire che dovevamo attivarci per affrontare un'emergenza da molti ampiamente sottostimata". (ANSA).