Coronavirus: Ats Bergamo, no presenza precoce in dicembre

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "Gli esiti del lavoro sui ricoveri consentono di affermare con discreta ragionevolezza come non siano riscontrabili evidenze statistiche" che facciano sospettare "una presenza precoce di ricoveri per polmoniti" da Covid in Provincia di Bergamo nel "dicembre 2019 e nel bimestre gennaio e febbraio 2020" confrontati con il 2017 e 2018 e "si evidenzia inoltre un chiaro effetto di stagionalità in tutti e tre gli anni" precedenti il 2020. Lo scrive in una nota ATS Bergamo, secondo cui "la struttura di Alzano Lombardo mostra un trend coerente" con tale "valutazione" (ANSA).