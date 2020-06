Golf e solidarietà a Tolcinasco

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Il caldo non ha fermato i 113 golfisti che domenica 28 giugno sono scesi in campo al Golf Club Castello Tolcinasco nella seconda tappa del 4° CPA Golf Challenge Trofeo Caloni - Coppa AutoVanti. Gara combattuta e podio internazionale, con il giovane Kweon Yeonwoo vincitore del primo lordo e Kye Kim Kiung Sook e Kye Hye Seong primi rispettivamente nella seconda e terza categoria. Ottima la prestazione di Davide Fasci, primo classificato di prima categoria e vincitore del nearest alla buca 17. Premio speciale Columbus Clinic Center a Mattia Cisari per il second shot contest alla buca 16. Una citazione per il giovanissimo Edoardo Monteverdi vincitore della Puttting Green Race categoria under 12.

Tanto golf e solidarietà ancora una volta, dopo il debutto del circuito domenica 21 giugno al G.C. Zoate. Anche in questo caso i proventi della manifestazione saranno devoluti al progetto trasporto di Cancro Primo Aiuto, che si è già concretizzato nei mesi scorsi con la donazione di alcuni veicoli alla Croce Rossa per fronteggiare l'emergenza Covid e alla ATS Città Metropolitana di Milano per il trasporto dei malati oncologici a visite ed esami. Tutto questo grazie ai golfisti, ma soprattutto agli sponsor che sostengono Cancro Primo Aiuto: Caloni Trasporti e Logistica e AutoVanti in primis nel progetto golf, affiancati da Columbus Clinic Center e anche da OMET come 'sponsor di tappa' a Tolcinasco. "In queste domeniche di golf e solidarietà Cancro Primo Aiuto conferma il proprio impegno in soccorso alle persone che vivono gravi difficoltà a causa della malattia, ancora di più in un periodo complesso come questo che stiamo vivendo", ha affermato Nicola Caloni, vicepresidente di Cancro Primo Aiuto e amministratore della Caloni Trasporti e Logistica.

AutoVanti con il brand BMW, anche a Tolcinasco ha messo in mostra alcuni modelli della fascia ibrida e offerto la possibilità di test drive. Il prossimo appuntamento è per domenica 5 luglio con la tappa piemontese del CPA Golf Challenge al Golf Club Castelconturbia, all'interno del comprensorio golfistico del Lago Maggiore. (ANSA).