Calcio: San Paolo conferma, contatti con Milan per Liziero

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 29 GIU - Fonti vicine alla dirigenza del San Paolo confermano che c'è stato un contatto con il Milan per il 22enne mediano Igor Liziero Pereira, che ha passaporto italiano e quindi è tesserabile come comunitario. Liziero, che da quando sulla panchina del 'tricolor' paulista è arrivato Fernando Diniz è 'scivolato' fra le riserve, ha un contratto con il suo attuale club fino al 2023, con clausola di rescissione per l'estero pari a 50 milioni di euro. Ed è proprio l'entità di questa cifra (comunque trattabile, come quasi sempre in Brasile) che rende difficile il buon esito dell'operazione. Il Milan comunque potrebbe chiedere Liziero in prestito, o inserire Paquetà nella trattativa, anche se il fantasista ex Flamengo preferirebbe rimanere in Europa (ha offerte da Fiorentina e Benfica) nel caso dovesse lasciare Milanello. (ANSA).