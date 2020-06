Milan: nuovo stop per Duarte, lesione alla coscia

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Nuovo stop per Leo Duarte. Il difensore brasiliano del Milan, rientrato in gruppo all'inizio della settimana a sette mesi dall'intervento per la frattura del calcagno sinistro, ieri si è ancora infortunato. Come fa sapere il Milan, poco prima della sfida di San Siro con la Roma, durante la rifinitura di ieri Leo Duarte ha riportato un problema alla coscia destra. La risonanza ha evidenziato una lesione distale di basso grado del muscolo bicipite femorale. Un nuovo controllo verrà effettuato tra 7-10 giorni. (ANSA).