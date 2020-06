Gran galà danza al Castello Sforzesco

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Una quarantina di coreografie, supportate da musiche coinvolgenti, in uno spettacolo tecnicamente di alto livello che abbraccia le varie discipline della danza dal classico al contemporaneo e al moderno spingendosi sino alle danze folk. E' la proposta del 'Gran Galà delle Accademie di danza' in scena, alle 21 di domani, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco a Milano, Una produzione che vede protagonisti più di cento giovani allieve e allievi che, con la gioia di tornare a ballare in pubblico, si alterneranno sull'incantevole palco milanese, nel "rispetto totale del piano di riapertura e delle norme anti-Covid 19". Fra gli ospiti Greta Mazza e Akos Barat che presenteranno 'Notturno' su musica di Chopin, con le coreografia Elena Gigliucci.

Lo spettacolo sarà presentato dalla doppiatrice Dania Cericola.

Al galà prendono parte l'Accademia ucraina di balletto, il Centro di formazione Aida, Arteka, Gens d'Ys e Motus Vitae Academy. (ANSA).