Covid: Lombardia, 97 positivi e 13 morti

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Con gli 8.119 tamponi eseguiti, sono stati 97 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Lombardia (di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 'debolmente positivi'). Il numero complessivo dei contagiati sale così a 93.741. Scende ancora il numero dei ricoverati: sono 43 in terapia intensiva (come ieri) e 323 negli altri reparti (-92). Sono invece stati 13 i decessi, che in totale sono 16.639.

Fra i positivi 16 si sono registrati a Milano (di cui 4 in città), 27 a Brescia, 20 a Bergamo e nessuno a Lodi.