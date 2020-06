Auto investe e uccide filippina a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Una filippina di 68 anni è stata investita e uccisa, oggi poco dopo mezzogiorno, da un'automobile Audi A3 alla periferia di Milano in viale Fulvio Testi, nei pressi dell'incrocio con via Salvatore Pianell, in direzione di Sesto San Giovanni. In base alla ricostruzione della polizia locale, l'asiatica, residente nel capoluogo lombardo, non ha attraversato sulle strisce pedonale che però erano poco distanti.

La donna, nonostante la velocità della macchina sembra non fosse elevata, è stata sbalzata sul parabrezza e poi sul tetto della vettura. La guidatrice, una italiana di 61 anni, si è fermata a prestare soccorso ed era sotto choc. (ANSA).