Trentenne accoltellato in un parco a Milano, è grave

Un uomo di 30 anni è stato soccorso dal 118, questa mattina prima dell'alba, in un parco della zona Nord di Milano, con profonde ferite da arma da taglio. Il ferito ha riferito di essere stato aggredito. E' accaduto intorno alle 5.30 nel Parco Trotter, sul lato di via Giacosa. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, cosciente e in condizioni stabili.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. Da indiscrezioni l'accoltellato avrebbe riferito di essere stato colpito mentre faceva footing, ma le circostanze sono ancora al vaglio degli investigatori.