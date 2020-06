Pioli "Ibra salta Roma, spero nel recupero con Spal"

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic anche per la sfida con la Roma. A differenza di quanto filtrava ieri da Milanello, il rientro del centravanti svedese è destinato a slittare a mercoledì prossimo, per la trasferta contro la Spal.

"Zlatan ha lavorato tanto bene, ieri ha fatto il primo allenamento in gruppo: sono contento del suo rientro ma non è ancora pronto per giocare, mi auguro lo sia dalla prossima partita. Domani lavorerà e non sarà in panchina con noi", ha annunciato l'allenatore rossonero, Stefano Pioli, alla vigilia del primo impegno della sua squadra a San Siro dopo la ripresa del campionato. Pioli ha spiegato che nell'allenamento del pomeriggio valuterà le condizioni di Simon Kjaer. (ANSA).