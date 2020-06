Gasperini, Atalanta ha chiari suoi obiettivi

(ANSA) - BERGAMO, 27 GIU - "Le vittorie con Sassuolo e Lazio, due ottime gare, hanno dato consapevolezza a una squadra che ha chiaro quale sia il suo obiettivo e che ha gli strumenti per raggiungerlo". Gian Piero Gasperini guarda alla partita contro l'Udinese come un'occasione per rafforzare il quarto posto, con l'Inter nel mirino. "Giocando ogni tre giorni dovremo essere capaci di non esaltarci nei momenti positivi come di non abbatterci in quelli negativi", dice al canale YouTube del club l'allenatore, che invita a non trascurare l'Udinese, "squadra migliore di quanto non dica la classifica". (ANSA).