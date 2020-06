Fonseca "Roma non è Dzeko-dipendente, Milan si è rinforzato"

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Dzeko è importante, ma la squadra non dipende da un giocatore in particolare". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della trasferta di San Siro. "Il Milan sta in un buon momento, e devo dire che per me è più forte di quello che abbiamo affrontato" spiega il portoghese ricordando il successo dell'andata per 2-1 all'Olimpico a fine ottobre. Riguardo al finale di stagione, poi, l'allenatore giallorosso si è detto "molto ottimista", anche se sa bene che centrare il pass per la Champions non sarà facile: "E' vero che l'Atalanta è molto forte e sta molto bene, ma io ho speranza. E comunque prima di pensare agli altri dobbiamo pensare a vincere le nostre partite". (ANSA).