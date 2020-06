Coronavirus: in Lombardia 156 nuovi contagi, 16 i decessi

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Sono 156 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia, per un totale di 93.587 casi dall'inizio dell'emergenza, e 16 i decessi, per un totale di 16.624. Lo rende noto la Regione Lombardia.

"I dati di oggi - spiega l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di ieri. Dei 156 casi positivi di oggi, 72 evidenziano una positività 'debole' e 51 sono riferiti a test sierologici".

Superata la soglia del milione di tamponi effettuati, i pazienti clinicamente guariti sono 492, per un totale di 65.323 dall'inizio dell'emergenza. (ANSA).