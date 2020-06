Apre l'Emporio Armani giardino

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - A poche settimane dalla riapertura, l'Emporio Armani Caffè e Ristorante di Milano inaugura il nuovo spazio Emporio Armani Giardino, naturale estensione all'aperto del locale. Lo spazio, dalle tonalità naturali e delimitato da fioriere dorate, è aperto dalla colazione fino a tarda sera.

La novità dell'Emporio Armani Giardino introduce anche il menu estivo, creato dall'Executive Chef Ferdinando Palomba, con novità come i ravioli di granchio reale tra i primi, la cernia con erbe aromatiche e salsa al limone tra i secondi. Restano in carta i grandi classici, come gli spaghetti al pomodoro, i tortelli piacentini e la cotoletta di vitello alla milanese.

(ANSA).