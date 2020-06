Crolla tetto: sindaco Albizzate, sono miracolato

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - "E' da ieri che dico che sono miracolato. Ho preso solo un colpo al braccio e ho respirato la nebulosa di polvere rossa dei mattoni": Mirko Zorzo, il sindaco di Albizzate (Varese) è ancora scosso mentre con l'ANSA ripercorre quanto è successo ieri quando il cornicione di un edificio si è staccato uccidendo una mamma con due bambini. Lui era sul marciapiede. Si è spostato per far passare la donna con il passeggino "ed è crollato tutto".

"Dicevo 'ma la signora con passeggino dov'è?' e non la vedevo da nessuna parte" ha aggiunto il sindaco che questa mattina ha incontrato la famiglia di Fouzia e dei piccoli Soulaymane di 5 anni e Yaoucut che non ne aveva ancora compiuti 15. "Ho parlato con il papà. Gli ho espresso tutta la nostra vicinanza. Fin da subito - ha aggiunto Zorzo - faremo tutto per stargli vicino nei prossimi passi". E anche domani il sindaco tornerà a parlargli per poi decidere se proclamare il lutto cittadino: "Mi incontrerò di nuovo domani con il papà - ha spiegato - e faremo le scelte nel rispetto delle loro volontà".

"Sono preoccupato soprattutto per la famiglia di chi è morto - ha concluso - Ma ci sono anche 60-70 posti di lavoro a cui dobbiamo cercare di dare una risposta il più veloce possibile.

Un conto è se fosse avvenuto in un momento di vacche grasse, ma ci stavamo rialzando dopo il lockdowm e questa mazzata ci ha ributtati a terra". (ANSA).