Bici e sci in spalla per salvare ghiacciai

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - In bici con gli sci in spalla per più di 300 km, affrontando 5000 metri di dislivello, da Piazza della Scala alla vetta del Monte Rosa. E' la protesta climatica "La via (in)visibile" degli alpinisti Giovanni Ludovico Montagnani e Michele Dondi - che a gennaio avevano già raggiunto il WEF di Davos sugli sci - che partirà il 27 giugno da Milano per porre l'attenzione sull'importanza di una decarbonizzazione dell'economia e sullo scioglimento dei ghiacciai alpini. La via percorsa dagli alpinisti, interamente visibile da Milano, è destinata a scomparire - dicono gli stessi organizzatori dell'impresa - entro pochi anni a causa della crisi climatica.

Montagnani, ingegnere e fondatore del collettivo di divulgazione CrowdForest, e Dondi, analista programmatore, condivideranno la parte iniziale del viaggio, affrontato in regime di 'self-sufficiency' e senza emissioni climalteranti, con i supporter di Fridays for Future ed Extinction Rebellion: il gruppo pedalerà insieme lungo i Navigli fino a raggiungere il Piemonte, poi i due alpinisti procederanno in solitaria fino ad Alagna dove lasceranno le biciclette e continueranno a piedi e con gli sci. "Abbiamo organizzato questa azione - spiega Montagnani - per fare il possibile per ricordare che non dobbiamo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema". (ANSA).