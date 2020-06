Violenza donne: petizione per statua a Milano bimbe vittime

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Una petizione per chiedere al sindaco di Milano Beppe Sala di dedicare una statua a tutte le bambine e ragazze vittime di abusi e violenze. La lancia Terre des Hommes, spiegando che secondo il Dossier Indifesa ogni minuto 23 bambine e adolescenti in tutto il mondo sono costrette a sposare uomini spesso molto più grandi di loro e a subirne le violenze. E in Italia, nel 2018, sono state più di 900 le bambine e ragazze vittime di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata.

Come spiega il direttore generale dell'organizzazione, Paolo Ferrara, "dedicare una statua a tutte le bambine e ragazze vittime di abusi e violenze, nel cuore di una delle città più importanti d'Europa, simbolo di progresso e di diritti civili, significa tenere un riflettore sempre acceso sul problema, per mantenere alte la consapevolezza dell'opinione pubblica e l'attenzione dei decisori politici mondiali".

Le firme raccolte saranno consegnate al Sindaco di Milano e al Consiglio Comunale milanese. Il primo obiettivo è ricevere la concessione di un'area destinata alla posa della statua, ma poi il progetto andrà avanti con il coinvolgimento sempre più ampio dell'opinione pubblica. "Vogliamo che il monumento nasca come il frutto di un processo aperto, - conclude Ferrara - se avremo il via libera del Comune, è nostra intenzione aprire una call for ideas per immaginare l'opera e una campagna di crowdfunding pubblico per realizzarla. Perché sia l'inizio di un rinnovato impegno collettivo, la statua dovrà essere il frutto di un impegno comune, sentito, partecipato e condiviso". (ANSA).