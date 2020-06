Tangenti metro Milano, trovati a funzionario 67mila euro

La Gdf di Milano, nel corso delle perquisizioni nell'inchiesta su presunte tangenti e appalti truccati per i lavori della metro, che ieri ha portato a 13 arresti, ha trovato nella disponibilità di Paolo Bellini, il funzionario Atm finito in carcere e ritenuto il dominus del "sistema", 17mila euro in contanti a casa sua e 50mila euro nelle sedi di società a lui riferibili. Sono stati trovati anche 20mila euro nella disponibilità di un altro indagato.