Scuola: assessore Milano, manca almeno 20% degli spazi

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - A Milano per il prossimo anno scolastico potrebbe mancare almeno il 20% dello spazio per accogliere tutti i bambini. Solo venerdì finiranno gli incontri con tutti i presidi per fare il punto della situazione ma già adesso l'assessore comunale alla Scuola di Milano, Paolo Limonta, lui stesso maestro, spiega che "nell'ipotesi di dimezzamento dei bambini per classe, dalle prime verifiche" è "emersa la necessità di avere almeno un 20 per cento in più di spazi ulteriori, esterni agli edifici scolastici".

"E questo - aggiunge - contando già in parte sull'utilizzo di altre aule nelle scuole o di laboratori, che comunque non devono essere totalmente sacrificati perché fanno parte dell'importante percorso di crescita degli alunni".

La situazione riguarda le scuole di competenza del Comune, quindi le primarie e le medie. (ANSA).