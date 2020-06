Musica: salta il festival Mi Ami, rinviato a maggio

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Inizialmente previsto a fine maggio, poi spostato a settembre, il Mi Ami festival è stato infine rinviato al 2021. "Le attuali norme sugli eventi dal vivo e il permanere dello stato di incertezza sui grossi assembramenti - spiegano gli organizzatori - ci impediscono di realizzare un festival come vorremmo e come meritereste, costringendoci a prendere la decisione definitiva di darci appuntamento al prossimo anno. Abbiamo aspettato sino ad oggi al fine di provare ogni possibile soluzione per poterlo fare, ma ogni giorno che passa è un giorno in meno per poter accendere una macchina complessa come la nostra". Ed ecco le nuove date: 28-29-30 maggio.

Gli abbonamenti già acquistati rimangono validi per MI AMI 2021. Chiunque decida di mantenere il proprio abbonamento riceverà uno speciale coupon da regalare con cui potrà acquistare un nuovo abbonamento a prezzo iper-ridotto. "Oltre a questa possibilità, che vuole premiare il senso di comunità di chi aveva già acquistato un biglietto del festival - proseguono gli organizzatori - sarà possibile richiedere al nostro rivenditore esclusivo Dice il rimborso (in denaro, no voucher) fino al 24 luglio 2020".

Per le proposte firmate Mi Ami non bisognerà comunque aspettare fino al 2021: "Assieme ai nostri amici e sodali del Circolo Magnolia, a breve annunceremo le date di una rassegna di concerti all'Idroscalo di Milano nel pieno rispetto delle norme vigenti e nella assoluta tutela della salute. Concerti acquatici per cuori impavidi. Per la Musica, per Milano, per Noi". (ANSA).