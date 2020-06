Gay: Coca Cola, un talk per dubbi su LGBTQI+

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - 'Pride Not Prejudice' è il talk virtuale organizzato da Coca Cola per rispondere ai dubbi sui temi LGBTQI+ raccolti sui canali social del brand in occasione del Milano Pride, di cui l'azienda è partner per il terzo anno consecutivo. Un impegno per la valorizzazione delle diversità e dell'inclusione che si concretizza anche nel supporto al Rainbow Social Fund, un fondo di solidarietà per aiutare le persone più fragili della comunità milanese a superare questo momento di difficoltà.

Per il Milano Pride, Coca Cola collabora con la youtuber @Murielxo e Arcigay Milano, che promuove programmi nelle scuole per educare gli studenti su tematiche LGBTQI+. Le domande raccolte sui canali Coca-Cola e di @Murielxo troveranno una risposta all'interno del talk virtuale - parte integrante della settimana di eventi e contenuti in chiave digitale organizzata da Milano Pride - in programma oggi alle 18.

L'impegno di Coca-Cola continua internamente all'azienda: il mese del Pride è stato scelto per lanciare dei corsi di formazione sui temi della Diversity & Inclusion, con l'obiettivo di fornire alle oltre 2.000 persone che lavorano tra uffici, fabbriche e sul mercato, gli strumenti per conoscere, informarsi e di conseguenza combattere eventuali pregiudizi inconsci. I corsi di formazione toccheranno temi come l'orientamento sessuale, la parità di genere e la disabilità. (ANSA).