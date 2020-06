Buona alimentazione e idratazione aiuto contro sbalzi termici

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Evitare di tenere l'aria condizionata troppo alta, mangiare frutta e verdura assumendo sali minerali come potassio e magnesio, idratarsi nel modo corretto, ma anche vestirsi a 'strati' per essere pronti a caldo e freddo: sono questi i 'trucchi' per evitare sbalzi di temperatura in questi giorni d'estate.

"Gli sbalzi di temperatura ed il caldo improvviso possono causare malessere e problemi fisici alle persone che, non avendo il tempo necessario per adattarsi, non riescono a sopportare al meglio la nuova condizione climatica" ha spiegato il dottor Alessandro Zanasi, membro dell'Osservatorio S. Pellegrino e docente all'Università di Bologna.

"Per una corretta termoregolazione corporea, stressata nei periodi di sbalzi climatici - ha aggiunto -, è importante assumere molti liquidi, indipendentemente dalla propria attività. Soprattutto i minerali come sodio e potassio, che il corpo umano perde attraverso la sudorazione, vanno reintegrati velocemente attraverso acque ricche di questi oligoelementi e con una corretta alimentazione". (ANSA).