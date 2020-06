Tangenti metro anche su appalto frenate

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Nell'indagine dei pm di Milano sugli appalti della metro (che ha portato all'arresto di 12 persone) sono stati anche "raccolti elementi" su un "episodio di corruzione" del 2006 per "l'assegnazione dell'appalto relativo al sistema di segnalamento" della linea M1, la 'rossa', "nel cui contesto sono emerse le recenti criticità (frenate brusche d'emergenza)". Lo spiega il procuratore Francesco Greco. In Procura a Milano, infatti, sono aperte anche indagini sulle frenate con feriti che si sono ripetute per mesi. Del sistema di sicurezza se ne occupa Alstom, società finita ora indagata nell'inchiesta sugli appalti.