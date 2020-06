Ripristinati treni Svizzera-Milano

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 23 GIU - Sull'asse ferroviario del Sempione, a partire dal 29 giugno, torneranno a circolare in entrambe le direzioni quattro treni diretti, due da Ginevra a Milano via Losanna e due da Basilea a Milano via Berna. Sulla tratta è previsto un ulteriore aumento dell'offerta il 7 settembre con un collegamento diretto giornaliero dalla Svizzera a Venezia. Lo annunciano le Ferrovie Federali Svizzere che ricordano ''che con la riapertura delle frontiere, anche il traffico viaggiatori internazionale tornerà gradualmente all'esercizio normale''.