Con auto genitori, 17enne investe CC e danneggia 5 veicoli

(ANSA) - PADERNO DUGNANO, 23 GIU - Un ragazzino di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri la scorsa notte con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, furto e ricettazione. Dopo aver rubato l'auto ai genitori, i quali avevano denunciato il furto, per fuggire a un controllo a Paderno Dugnano (Milano) ha dato vita a un inseguimento a folle velocità, nel quale sono stati coinvolti altri militari e la Polizia di Stato, per poi finire contro un cartello stradale oltre 15 km dopo, a Milano.

Quando uno dei militari si è avvicinato, il minorenne ha finto la resa e poi ha bruscamente accelerato investendo il carabiniere e sradicando una portiera di una gazzella.

Abbandonata l'auto, il giovanissimo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Denunciata in concorso anche la fidanzata di 16 anni che era in auto con lui. Nessun ferito grave. Tre auto delle forze dell'ordine danneggiate e due di residenti della zona. (ANSA).